Почему инспекторам ГИБДД не нравится, когда в протоколе пишут «не согласен» — журнал За рулем

Почему инспекторам ГИБДД не нравится, когда в протоколе пишут «не согласен»

В случае, если разбирательства дойдут до суда, это может сыграть в пользу водителя.

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При составлении протокола за нарушение ПДД автомобилисту необходимо в нем расписаться. Но иногда ситуации бывают спорные, поэтому у водителя есть право не соглашаться с предложенной ДПС трактовкой события.

Юрист Сергей Смирнов раскрыл, почему инспектору ГИБДД не понравится, если в протоколе нарушитель напишет «не согласен». Дело в том, что за каждый составленный материал сотрудник ДПС несет ответственность. Поэтому согласие с нарушением на месте для суда равнозначно признанию водителя в нарушении, даже если потом он от этого попытается отказаться.

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Если автомобилист попытается отстоять свое «несогласие» в суде, то инспектора туда тоже вызовут, не согласовывая с ним место и время рассмотрения, уточнил юрист в комментарии для «За рулем».

Фото: Depositphotos

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