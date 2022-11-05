Выяснилось, насколько хорошо водители помнят правила — журнал За рулем

Выяснилось, насколько хорошо водители помнят правила

Исследование показало, что уверенность человека тесно связана с тем, сколько времени он проводит за рулем.

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Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» решили узнать, насколько российские водители уверены в своих знаниях ПДД.

Опрос показал, что большинство (94%) уверено в своих знаниях правил дорожного движения. Из них 51% опрошенных выбрали вариант «скорее уверен(а)», а 43% респондентов в своих знаниях уверены точно.

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Причем больше таких среди мужчин — вариант «да, определенно уверен (а)» указали 47%, среди опрошенных женщин — 39%. Те, кто за рулем почти каждый день, чаще выбирали ответ «да, определенно уверен(а)» — 53%.

Среди тех, кто пользуется машиной несколько раз в неделю, таких оказалось 36%, среди тех, кто водит несколько раз в месяц — 18%.

Где живут самые уверенные в себе водители?

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Самые уверенные в своих знаниях ПДД водители живут в Волгограде — здесь 61% «определенно уверены», а «скорее уверены» — 37%. Очень уверенные в себе водители живут также в Челябинске и Новгороде (по 52% опрошенных).

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В опросе участвовали 5500 жителей России, которые регулярно водят автомобиль.

Фото:Сергей Мальгавко/ТАСС

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