ГИБДД сможет автоматически прекращать действие прав у водителей

Планируются и другие новшества — Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения».

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Профильный комитет Госдумы рекомендовал парламенту принять в первом чтении два правительственных законопроекта, меняющих правила допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Первая новация, которая там содержится — медсправки переведут в электронный вид и их не надо будет в бумажном виде предъявлять в ГИБДД. Все данные попадут в базу данных Минздрава, откуда информацию по запросу будет брать ГИБДД, пишет «Коммерсант».

При выявлении какого-либо заболевания на медосмотре, в больнице или поликлинике: ухудшение зрения, эпилепсия, алкоголизм и т. д., нужно будет пройти внеочередную проверку. Если она не пройдена или заболевание подтвердилось, ГИБДД вправе аннулировать права таких водителей.

Вторая новация связана с изменением правил допуска граждан к управлению теми или иными транспортными средствами. Автобусные категории D и D1 (микроавтобус) не откроют, если у водителя не было как минимум годового стажа управления легковым автомобилем или грузовиком.

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Третье новшество — иностранцев обяжут обменивать свои национальные права на российские не позже чем через год после получения вида на жительство в РФ или российского паспорта.

Кроме того, парламентарии предложили ко второму чтению один из законопроектов дополнить нормой, которая обяжет водителей грузовиков и такси один раз в пять лет сдавать экзамены для подтверждения своей квалификации.

В первом чтении законопроекты рассмотрят в середине ноября.

Остановила ГИБДД? Про этот нюанс знают только опытные водители.

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