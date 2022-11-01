Шины подгонят под штрафы — журнал За рулем

Шины подгонят под штрафы

За резину «не по сезону» предлагается наказывать.

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Сейчас автоинспектор не может оштрафовать автомобилиста, если летом он передвигается на зимней резине, а зимой — на летней. Обязанность переобувать машину «по сезону» регулирует Технический регламент, а вот в ПДД это требование, а следовательно и наказание за его неисполнение, не внесено.

Как стало известно, МВД вернулось к работе над новой редакцией Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. После его утверждения ГИБДД сможет штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом.

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Документ вступит в силу 1 марта 2023 года, сообщает «КоммерсантЪ».

Фото: Depositphotos

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