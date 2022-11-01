АВТОВАЗ выставил Lada в онлайн-витрину — журнал За рулем

АВТОВАЗ выставил Lada в онлайн-витрину

Автоконцерн начал продавать машины через интернет.

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АВТОВАЗ запустил новый онлайн-сервис. Теперь покупатель может выбрать новый автомобиль в онлайн-витрине, при желании — дистанционно оплатить его, полностью или частично, а в автосалон прийти только один раз, чтобы забрать машину.

«Заполнять» онлайн-витрину автомобилями будут официальные дилеры АВТОВАЗа на территории России. Они должны сразу указывать актуальные цены на само авто и на дополнительное оборудование.

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Как говорится в сообщении автозавода, сервис призван упростить процесс покупки автомобиля. Пользователь сможет настроить все необходимые фильтры, выбрать регион, модель и комплектацию, а также забронировать подходящий вариант.

Фото: Depositphotos

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