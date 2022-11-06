Вот так «прикурил»! Хотел помочь завести машину, но попал в неприятность! (видео)

Материалы по теме5 важных изменений для водителей с 1 ноября 2022 года
На одной из оживленных улиц Петрозаводска произошел неприятный инцидент. Один автомобилист заглох с разряженным аккумулятором, а второй остановился, чтобы помочь завестись.
В какой-то момент третьему водителю, управлявшему фургоном, понадобилось их объехать, однако машину на влажном асфальте, прихваченном вечерним морозцем, занесло — корма ударила в «спасателя», а нос уехал под троллейбус, двигавшийся по соседней полосе…
Материалы по темеСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте
Видео того, как это было, публикует «Главная дорога»:
Будьте осмотрительны и аккуратны, в ближайшие месяцы дорожные условия будут сложными!
Фото: Depositphotos
Видео: ВКонтакте