Вот так «прикурил»! Хотел помочь завести машину, но попал в неприятность! (видео) — журнал За рулем

Вот так «прикурил»! Хотел помочь завести машину, но попал в неприятность! (видео)

Еще одно подтверждение старой истины о том, что к зиме нужно готовиться заранее!

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На одной из оживленных улиц Петрозаводска произошел неприятный инцидент. Один автомобилист заглох с разряженным аккумулятором, а второй остановился, чтобы помочь завестись.

В какой-то момент третьему водителю, управлявшему фургоном, понадобилось их объехать, однако машину на влажном асфальте, прихваченном вечерним морозцем, занесло — корма ударила в «спасателя», а нос уехал под троллейбус, двигавшийся по соседней полосе…

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Видео того, как это было, публикует «Главная дорога»:

Будьте осмотрительны и аккуратны, в ближайшие месяцы дорожные условия будут сложными!

Фото: Depositphotos

Видео: ВКонтакте

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