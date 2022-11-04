Никто не уйдет: у ГИБДД появились новые камеры, встроенные в «мигалку» — журнал За рулем

Никто не уйдет: у ГИБДД появились новые камеры, встроенные в «мигалку»

Новейшие комплексы видеофиксации, поступившие в распоряжение ГИБДД, засняли на презентации в Якутии.

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Система называется «АвтоУраган-МС» и имеет шесть камер, которые обеспечивают обзор в 360 градусов вокруг патрульного автомобиля. Информация поступает на монитор в салоне машины.

Каждая камера способна распознать номер транспортного средства, а также засечь скорость на расстоянии 60 метров, пишет «Главная дорога». Еще одна особенность — инфракрасная подсветка: благодаря ей комплекс может работать и днем, и ночью.

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Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Виде: ВКонтакте/Главная дорога

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