Производитель моторных масел и смазок поддержит чемпионат ВХЛ

Кто станет победителем регулярного чемпионата, стартовавшего в сентябре 2022 года, болельщики узнают в конце февраля.

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В новом сезоне участие в чемпионате ВХЛ принимают 26 хоккейных клубов из различных уголков России.

Затем 16 сильнейших команд в формате плей-офф в сериях до четырех побед определят обладателя главного трофея соревнований — кубка имени прославленного советского хоккеиста Владимира Петрова, участника легендарной тройки сборной СССР «Петров — Михайлов — Харламов».

Решающий матч за звание чемпионов запланирован на 30 апреля 2023 года.

Sintec Group всегда оказывала поддержку любительскому и профессиональному спорту, в активе компании много волонтерских и благотворительных инициатив, имеющих важную социальную составляющую. Теперь один из ведущих отечественных производителей моторных масел и смазочных материалов поддержит Лигу в сезоне 2022–2023 годов.

Дмитрий Курбатов, председатель правления ВХЛ, генеральный директор Федерации хоккея России, поприветствовал нового партнера Sintec Group и выразил уверенность, что Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига работают в нужном направлении и повышают свою конкурентоспособность.

Как выбрать недорогое масло и не убить мотор? Об этом читайте в нашем материале.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: скриншот и Sintec Group

