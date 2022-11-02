Водителям напомнили правила езды в холодную погоду

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Дептранс Москвы месте с автошколой Мосгортранса подготовил советы по безопасному вождению в холодную погоду:
- двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться
- при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа
- включайте фары в любых условиях ограниченной видимости
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Также в рекомендациях, размещенных в Телеграм-канале ведомства говорится, что моросящий дождь или снег опаснее ливня — на дороге образуется скользкий слой грязи или слякоти. Следует избегать резких маневров на такой дороге, а если машина стала скользить, нужно отпустить педаль газа и попытаться выровнять автомобиль.
При движении в тумане следует не забывать включать противотуманные фары и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля.
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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС