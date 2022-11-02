Водителям напомнили правила езды в холодную погоду

Скользкий слой грязи на дорогах бывает опасен, самое главное — не делать резких движений рулем, тормозом, педалью газа.

Материалы по теме На заметку: водители рассказали, как готовят авто к зиме

Дептранс Москвы месте с автошколой Мосгортранса подготовил советы по безопасному вождению в холодную погоду:

двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться

при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа

включайте фары в любых условиях ограниченной видимости

Материалы по теме Эксперт напомнил, какой срок годности у автомобильных шин

Также в рекомендациях, размещенных в Телеграм-канале ведомства говорится, что моросящий дождь или снег опаснее ливня — на дороге образуется скользкий слой грязи или слякоти. Следует избегать резких маневров на такой дороге, а если машина стала скользить, нужно отпустить педаль газа и попытаться выровнять автомобиль.

При движении в тумане следует не забывать включать противотуманные фары и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Синоптики посоветовали автомобилистам европейской части России перейти на зимнюю резину уже «вчера».

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .





Фото: Антон Новодережкин/ТАСС