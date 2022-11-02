Водителям напомнили правила езды в холодную погоду — журнал За рулем

Водителям напомнили правила езды в холодную погоду

Скользкий слой грязи на дорогах бывает опасен, самое главное — не делать резких движений рулем, тормозом, педалью газа.

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Дептранс Москвы месте с автошколой Мосгортранса подготовил советы по безопасному вождению в холодную погоду:

  • двигаться нужно с такой скоростью, чтобы можно было вовремя остановиться
  • при повороте сбавьте скорость, не делайте резких движений рулем, тормозом, педалью газа
  • включайте фары в любых условиях ограниченной видимости

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Также в рекомендациях, размещенных в Телеграм-канале ведомства говорится, что моросящий дождь или снег опаснее ливня — на дороге образуется скользкий слой грязи или слякоти. Следует избегать резких маневров на такой дороге, а если машина стала скользить, нужно отпустить педаль газа и попытаться выровнять автомобиль.

При движении в тумане следует не забывать включать противотуманные фары и увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля.


Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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