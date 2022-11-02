Парковки в Москве будут бесплатными — журнал За рулем

Парковки в Москве будут бесплатными

Но только в эти конкретные дни.

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Бесплатно припарковать свой автомобиль смогут москвичи и гости столицы 4 и 5 ноября. Это касается всех улиц, где в обычные дни действуют платные тарифы. Данное решение принято в связи с празднованием Дня народного единства.

Платными останутся лишь парковки, находящиеся за шлагбаумами.

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В воскресенье, 6 ноября, парковки будут работать по тарифу воскресенья: можно оставить машину бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, сообщает «Москва 24».

Фото: Depositphotos

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