Парковки в Москве будут бесплатными

Но только в эти конкретные дни.

Материалы по теме Переобуваться или подождать? 5 частых вопросов про смену шин

Бесплатно припарковать свой автомобиль смогут москвичи и гости столицы 4 и 5 ноября. Это касается всех улиц, где в обычные дни действуют платные тарифы. Данное решение принято в связи с празднованием Дня народного единства.

Платными останутся лишь парковки, находящиеся за шлагбаумами.

В воскресенье, 6 ноября, парковки будут работать по тарифу воскресенья: можно оставить машину бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, сообщает «Москва 24».

Фото: Depositphotos