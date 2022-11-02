Музыка, юмор, разговоры жены: что россияне слушают в машине — журнал За рулем

Музыка, юмор, разговоры жены: что россияне слушают в машине

А вот подкасты, вопреки вроде бы возникшему тренду, пока совсем не в чести.

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Что вы слушаете в каждодневных поездках? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber и вот какие ответы получили. Всего 39 человек из более чем 5 тысяч опрошенных предпочитают подкасты.

Музыка, юмор, разговоры жены: что россияне слушают в машине

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Приблизительно одинаковую аудиторию собирают аудиокниги и юмористические передачи — у них по 4%. Кстати, почти двести человек слушают в дороге разговоры жены, это примерно столько же в процентах — и куда больше, чем у подкастов!

Около 13% нашей аудитории выбирают новости, а основная часть все же сохраняет верность музыке — таковых около 3,8 тысячи человек, или 75% опрошенных.

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