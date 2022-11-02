Музыка, юмор, разговоры жены: что россияне слушают в машине

Материалы по темеПереобуваться или подождать? 5 частых вопросов про смену шин
Что вы слушаете в каждодневных поездках? С этим вопросом мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber и вот какие ответы получили. Всего 39 человек из более чем 5 тысяч опрошенных предпочитают подкасты.
«За рулем» в Viber — подписаться!
Материалы по темеСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте
Приблизительно одинаковую аудиторию собирают аудиокниги и юмористические передачи — у них по 4%. Кстати, почти двести человек слушают в дороге разговоры жены, это примерно столько же в процентах — и куда больше, чем у подкастов!
Около 13% нашей аудитории выбирают новости, а основная часть все же сохраняет верность музыке — таковых около 3,8 тысячи человек, или 75% опрошенных.