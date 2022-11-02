Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — журнал За рулем

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены

Интересная внешность, много опций, приятная цена. За машинами уже выстроились очереди.

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Бюджетный седан Chevrolet Onix поступил в продажу дилерам бренда в Узбекистане — именно там, на заводе UzAuto Motors (бывший GM Uzbekistan) эта модель и производится.

Под капотом 90-сильный атмосферник 1.2 в паре с МКП или 132-сильный турбо того же объема с 6-ступенчатой АКП. Во всех комплектациях, кроме базовой, — сигнализация, кондиционер, электропривод зеркал, круиз-контроль, мониторинг давления в шинах. В богатых версиях — парктроники, помощь при старте на подъеме. ABS и ESP — во всех комплектациях.

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены

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В Узбекистане модель бьет рекорды продаж: за первые пять часов было подписано 13,5 тыс. договоров на покупку. Цены в переводе с сумов на рубли — от 605 до 909 тыс. рублей. Ресурс «Русские автомобили» оценивает вероятность появления таких машин в России как высокую.

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены

Фото: https://vk.com/wall-93614683_34440

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены

Интересная внешность, много опций, приятная цена. За машинами уже выстроились очереди.

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — фото 1368918Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — фото 1368919Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — фото 1368920Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены
Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены

Интересная внешность, много опций, приятная цена. За машинами уже выстроились очереди.

Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — фото 1368918Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — фото 1368919Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены — фото 1368920Chevrolet готовит конкурента Весте — фото и цены
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