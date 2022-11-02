Новый Volkswagen Bora привезли в РФ: цена, где купить? — журнал За рулем

Новый Volkswagen Bora привезли в РФ: цена, где купить?

Российские дилеры европейских и японских марок испытывают затяжной дефицит новой техники…

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По некоторым оценкам, складских запасов хватит до конца текущего года или до начала следующего. Однако некоторые из дилеров предпринимают шаги по выстраиванию новой стратегии.

«За рулем» уже рассказывал, что у одного из российских дилеров Volkswagen появились китайские седаны Bora — хорошо оснащенные машины по цене от 2,6 млн рублей.

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Теперь же представитель крупной сети автосалонов «Авилон» сообщает ТАСС, что в течение месяца они ожидают поставки около тысячи таких седанов. По словам источника, на модель ожидается высокий спрос.

Новый Volkswagen Bora привезли в РФ: цена, где купить?

Фото: фирма-производитель и Depositphotos

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