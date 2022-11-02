Сколько денег потеряла Тойота, остановив производство в РФ?

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Расходы, связанные с прекращением выпуска автомобилей в России, оцениваются в 97 млрд иен, что составляет примерно 655 млн, пишет Forbes со ссылкой на отчет компании за первое полугодие 2022 года. В сумму входит множество статей — в частности, обесценивание активов и выплаты сотрудникам.
В марте 2022 года Toyota приостановила производство на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который работал с 2007 года. Предприятие выпускало самые востребованные модели бренда — Camry и RAV4. В сентябре компания объявила о полном закрытии завода. Есть вероятность, что он будет продан в Казахстан.
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Фото: Toyota