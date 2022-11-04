За какие «полезные функции» не стоит переплачивать при покупке авто

Часто водитель даже не догадывается об их существовании.

Материалы по теме 6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать

Чем больше наворотов в автомобиле, тем выше цена, что закономерно. Но вот все ли дополнительные функции так необходимы или можно обойтись и без них? Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что многие из них не стоят того, чтобы за них переплачивать.

Так, в машине, по его мнению, вполне можно обойтись без подогрева руля и сидений. Если эта опция не предусмотрена в базовой комплектации, то приобретать «теплый руль» особого смысла не имеет.

Функция дистанционного запуска двигателя хоть и может быть полезной в определенных ситуациях, но ее использование ограничено ПДД: стоянка с работающим двигателем в жилых зонах и дворовых территориях запрещена.

Противобуксовочная система полезна больше тем, кто передвигается по сложной местности, в городе ее роль не столь важна, рассказал эксперт изданию iReactor.

Фото: Renault / «За рулем»