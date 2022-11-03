Этот важный пункт исключили из ПДД — журнал За рулем

Этот важный пункт исключили из ПДД

В Госавтоинспекции пояснили, как теперь пешеходам следует обходить автобус или трамвай.

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Требование при выходе из общественного транспорта обходить автобус сзади, а трамвай — спереди исключено из Правил дорожного движения в России, сообщил замруководителя ГИБДД Олег Понарьин.

Ранее такое правило было прописано в ПДД, и то, что оно изъято, правильно, пояснил он. Ведь дороги теперь по большей части многополосные, а не двухполосные.

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«Самый главный принцип при выходе из транспорта общего пользования — это подождать, пока транспортное средство отъедет от остановки, и у пассажира, а теперь уже пешехода, будет больше возможностей увидеть те транспортные средства, которые приближаются к пешеходному переходу», — передает слова Олега Понарьина ТАСС.

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То есть пешеходы, после того как общественный транспорт отъедет от остановки, теперь должны руководствоваться принципом: «Стой, оглянись, послушай, иди».


Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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