Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — журнал За рулем

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Королева пользовалась им до весны этого года.

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Купить себе место на троне обычный человек не может, а вот сесть на водительское сиденье покойной королевы вполне реально. Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставлен на торги английского аукционного дома Historics Auctioners.

Аукционисты не устанавливают стартовую цену автомобиля. Он уйдет за наибольшую предложенную на торгах цену.

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

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Автомобиль выпущен в 2009 году. Елизавета II пользовалась им до весны 2022 года. Она сама управляла этим Jaguar цвета Emerald Fire (темно-зеленый металлик), сообщает Daily Mail.

Под капотом находится 3-литровый двигатель V6 — самый большой и мощный из доступных в линейке. Пробег автомобиля составляет 72,5 тыс. миль (117 тыс. км).

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Фото: dailymail

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Королева пользовалась им до весны этого года.

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369077Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369078Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369079Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369080Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369081Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369082Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369083Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион
Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Королева пользовалась им до весны этого года.

Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369079Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369077Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369080Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369083Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369082Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369078Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион — фото 1369081Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион
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