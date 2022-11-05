Jaguar из автопарка Елизаветы II выставлен на аукцион

Королева пользовалась им до весны этого года.

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Купить себе место на троне обычный человек не может, а вот сесть на водительское сиденье покойной королевы вполне реально. Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, выставлен на торги английского аукционного дома Historics Auctioners.

Аукционисты не устанавливают стартовую цену автомобиля. Он уйдет за наибольшую предложенную на торгах цену.

Автомобиль выпущен в 2009 году. Елизавета II пользовалась им до весны 2022 года. Она сама управляла этим Jaguar цвета Emerald Fire (темно-зеленый металлик), сообщает Daily Mail.

Под капотом находится 3-литровый двигатель V6 — самый большой и мощный из доступных в линейке. Пробег автомобиля составляет 72,5 тыс. миль (117 тыс. км).

Фото: dailymail