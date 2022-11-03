Как водителей «разводят» на АЗС с «зимним» топливом — журнал За рулем

Как водителей «разводят» на АЗС с «зимним» топливом

Эксперт предостерег автолюбителей от обмана.

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Сезонный бензин поставляется на автозаправки по умолчанию, поэтому все попытки выдать обычное топливо за зимнее проистекают из стремления АЗС незаконно обогатиться. Немного другая ситуация с дизелем: у него действительно есть четкие температурные границы, пояснил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

У бензинов же существуют классы испаряемости, каждый из которых подходит для летнего, зимнего или переходного периодов. Их сезонное применение строго регламентировано и зависит от климатических условий конкретного региона.

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«Нефтеперерабатывающие заводы сами переходят на выпуск топлива, соответствующего сезону, поэтому потребителю не о чем переживать», — отметил автоэксперт в беседе с ПРАЙМ.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

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