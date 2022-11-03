Niva Travel подорожала? Проверили слух — журнал За рулем

Niva Travel подорожала? Проверили слух

В начале ноября в некоторых СМИ появились сообщения о якобы случившемся подорожании внедорожника Niva Travel в комплектации [BLACK]’22.

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По этим данным, цена стала выше на 68 тысяч рублей (или 6,4%) и теперь составляет 1 126 900 рублей. На самом деле это не так. С одной стороны, Niva Travel в комплектации [BLACK]’22 сейчас действительно стоит 1 126 900 рублей.

С другой стороны, «За рулем» спешит напомнить, что еще 18 октября Niva Travel в комплектациях Comfort, Comfort Off-road и [BLACK] получила кондиционер и подогревы передних сидений. Цена 1 126 900 рублей у версии [BLACK] появилась именно тогда.

Niva Travel подорожала? Проверили слух

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Таким образом, дельта в 68 тысяч рублей — это, фактически, не подорожание, а доплата за опции комфорта.

Niva Travel подорожала? Проверили слух

Niva Travel подорожала? Проверили слух

Niva Travel подорожала? Проверили слух

Niva Travel подорожала? Проверили слух

Фото: lada.ru

Niva Travel подорожала? Проверили слух

В начале ноября в некоторых СМИ появились сообщения о якобы случившемся подорожании внедорожника Niva Travel в комплектации [BLACK]’22.

Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369157Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369158Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369159Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369154Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369155Niva Travel подорожала? Проверили слух
Niva Travel подорожала? Проверили слух

В начале ноября в некоторых СМИ появились сообщения о якобы случившемся подорожании внедорожника Niva Travel в комплектации [BLACK]’22.

Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369155Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369154Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369158Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369157Niva Travel подорожала? Проверили слух — фото 1369159Niva Travel подорожала? Проверили слух
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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