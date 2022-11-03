По этим данным, цена стала выше на 68 тысяч рублей (или 6,4%) и теперь составляет 1 126 900 рублей. На самом деле это не так. С одной стороны, Niva Travel в комплектации [BLACK]’22 сейчас действительно стоит 1 126 900 рублей.
С другой стороны, «За рулем» спешит напомнить, что еще 18 октября Niva Travel в комплектациях Comfort, Comfort Off-road и [BLACK] получила кондиционер и подогревы передних сидений. Цена 1 126 900 рублей у версии [BLACK] появилась именно тогда.
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Таким образом, дельта в 68 тысяч рублей — это, фактически, не подорожание, а доплата за опции комфорта.
Фото: lada.ru
Niva Travel подорожала? Проверили слух