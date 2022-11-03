Блогер Эдвард Бил, осужденный за ДТП, вышел из колонии

Эдвард Бил, известный роликами с шутками над сотрудниками ГИБДД и издевками над прохожими, вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП в центре Москвы. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находящаяся за рулем автомобиля, в который со встречной полосы влетел спорткар Била.
В мае блогер был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также запретил управлять ему автомобилем на 2,5 года.
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Вышедший на свободу Эдвард заверил, что «пранков больше не будет, потому что ситуация сейчас поменялась». Свою дальнейшую жизнь он намерен связать с блогерством и выступать в роли ведущего шоу, передают «Известия».
Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС