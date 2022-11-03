Блогер Эдвард Бил, осужденный за ДТП, вышел из колонии

Он пообещал больше не устраивать пранки.

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Эдвард Бил, известный роликами с шутками над сотрудниками ГИБДД и издевками над прохожими, вышел из колонии, где отбывал срок за ДТП в центре Москвы. В аварии пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, находящаяся за рулем автомобиля, в который со встречной полосы влетел спорткар Била.

В мае блогер был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также запретил управлять ему автомобилем на 2,5 года.

Вышедший на свободу Эдвард заверил, что «пранков больше не будет, потому что ситуация сейчас поменялась». Свою дальнейшую жизнь он намерен связать с блогерством и выступать в роли ведущего шоу, передают «Известия».

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС