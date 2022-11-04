Сбор на шины для ДНР: есть 4,6 млн рублей!

Друзья! Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв и сделал свой вклад в общее дело.

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Месяц назад мы совместно с Народным фронтом объявили сбор на покупку шин для техники, которая эксплуатируется в ДНР и ЛНР, — для машин скорой помощи, спасателей, волонтеров, МЧС. Шины там приходят в негодность очень быстро — много порезов, проколов, рваных ран. И шин требуется очень много.

Мы хотели собрать сумму, достаточную для покупки 7000 шин — в первую очередь, для автомобилей ГАЗель и УАЗ. Причем подержанных шин — потому что покупать новые нет смысла, они так же быстро выйдут из строя.

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И вот промежуточный итог. За месяц было проведено 3011 транзакций. Общая сумма всех переводов — 4 654 237,96 руб. Переводы вы делали разные: кто-то присылал 100 рублей, а кто-то — большие суммы. Но в этом деле важны не суммы, а сопричастность.

Кроме того, некоторые наши читатели отдавали бэушные шины, которые распределялись в отделения Народного фронта по России, а затем отправлялись в Ростов и далее на Донбасс.

Мы не закрываем сбор и продолжаем нашу акцию. Еще раз спасибо всем!

Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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