Автопроизводители объявили бойкот Твиттеру

Например, Volkswagen Group попросила свои бренды приостановить рекламу в Twitter. До выяснения обстоятельств.

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Автобрендов, которые решили пока не сотрудничать с Twitter, становится все больше. Так, Volkswagen Group присоединилась к списку брендов, приостановивших платную рекламу в Twitter, и разумеется, это связано с недавним приобретением Twitter Илоном Маском.

Прошла всего неделя с тех пор, как Илон Маск оформил сделку по покупке Twitter и уволил топ-менеджеров, но автомобильные компании, которые также представлены в Твиттере, уже бурно отреагировали на этот шаг, сообщает Reuters.

Из самых свежих — реакция Volkswagen Group:

«Мы внимательно следим за ситуацией и примем решение о следующих шагах в зависимости от ее развития», — говорится в заявлении компании.

На сегодняшний день брендами Volkswagen Group являются Volkswagen (легковые автомобили), Volkswagen Коммерческие автомобили, Skoda, SEAT, Audi, Porsche, Cupra, Lamborghini, Bentley и Ducati. У VW Group также есть несколько дочерних компаний, таких как Bugatti-Rimac.

И другие тоже

После того как Маск стал «главным Twit», General Motors также объявила, что приостанавливает свою платную рекламу на платформе до прояснения того, как она будет трансформироваться. А планы у Маска, как известно, грандиозные, он хочет сделать соцсеть «самым достоверным источником информации в мире», хотя пока не совсем понятно как.

В Форде подтвердили, что прекратили рекламу в Twitter еще до прихода к власти Маска. Fisker (спорткары) пошел еще дальше и удалил свой аккаунт в Твиттере, как только в апреле этого года появились новости о покупке Маском Твиттера. Citroën поприветствовал обновленный Твиттер словами: «Здравствуйте, платформа социальных сетей одного из наших конкурентов».