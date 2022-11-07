В селе трое мальчиков переночевали в багажнике машины

5 ноября в Иглинском районе Башкирии пропали трое мальчиков 12, 8 и 5 лет. Они ушли из дома около 23:30 и не вернулись. Обеспокоенные родители обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры отряда «Поиск детей-Уфа».
Спасатели, волонтеры и полицейские прочесали село Иглино и осмотрели береговые линии на ближайших водоемах.
Через некоторое время полицейские обнаружили пропавших детей спящими в багажнике ВАЗ-2112.
Полиция установила, что братья ушли из дома из-за конфликта родителей и отправились к соседям, но те им сказали вернуться обратно. Немного погуляв, ребята решили переночевать в машине, залезли втроем в багажник и остались там спать. Утром их и нашли полицейские. Мальчиков передали родителям, здоровью детей ничего не угрожает.
В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Наказание по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.
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