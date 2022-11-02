В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» — журнал За рулем

В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Интернет-состязание проверит дорожную грамотность учеников 1–9 классов.

С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру для учеников 1–9 классов стартовала Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги».

В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

«Повышение безопасности участников дорожного движения — наиболее значимая составляющая национального проекта „Безопасные качественные дороги“, одна из его целей — к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности.

Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие зарекомендовавшие себя технологии», сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде уже повысили почти 5 млн школьников.

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В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
«Сохранение жизни и здоровья детей при участии в дорожном движении было и остается первостепенным приоритетом Госавтоинспекции, поэтому мы всецело поддерживаем проекты, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Формат онлайн-олимпиады ценен тем, что делает процесс обучения детей основам безопасного поведения на дорогах познавательным и ненавязчивым, а также вовлекает в него неограниченное число участников.

Не только детей, но и взрослых — родителей и педагогов. Такое целенаправленное просвещение в вопросах безопасности дорожного движения способствует достижению «нулевой» смертности на дорогах», сказал замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

— По сравнению с предыдущими сезонами олимпиады, количество задач сократилось, зато появилось более четкое распределение по возрастным группам: с 1 по 4, с 5 по 6, и с 7 по 9 классы. В сценариях используются новые локации и ситуации, приближенные к обстоятельствам реальной жизни, например: «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на велосипеде». Это делает задания более наглядными, интересными и практичными.

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Для участия нужно зарегистрироваться на платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, организаторы советуют потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях, помощь родителей приветствуется.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, Александр Щербак/ТАСС и ГИБДД.РФ

В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Интернет-состязание проверит дорожную грамотность учеников 1–9 классов.

В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» — фото 1368662В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» — фото 1368728В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» — фото 1368692В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
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