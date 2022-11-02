В России началась онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Интернет-состязание проверит дорожную грамотность учеников 1–9 классов.

С 1 по 20 ноября на платформе Учи.ру для учеников 1–9 классов стартовала Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги».

«Повышение безопасности участников дорожного движения — наиболее значимая составляющая национального проекта „Безопасные качественные дороги“, одна из его целей — к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности.

Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идет развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие зарекомендовавшие себя технологии», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты». Олимпиада проводится при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде уже повысили почти 5 млн школьников.

Формат онлайн-олимпиады ценен тем, что делает процесс обучения детей основам безопасного поведения на дорогах познавательным и ненавязчивым, а также вовлекает в него неограниченное число участников.

Не только детей, но и взрослых — родителей и педагогов. Такое целенаправленное просвещение в вопросах безопасности дорожного движения способствует достижению «нулевой» смертности на дорогах», — сказал замначальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин.

генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»:

— По сравнению с предыдущими сезонами олимпиады, количество задач сократилось, зато появилось более четкое распределение по возрастным группам: с 1 по 4, с 5 по 6, и с 7 по 9 классы. В сценариях используются новые локации и ситуации, приближенные к обстоятельствам реальной жизни, например: «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на велосипеде». Это делает задания более наглядными, интересными и практичными.

Для участия нужно зарегистрироваться на платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, организаторы советуют потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях, помощь родителей приветствуется.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, Александр Щербак/ТАСС и ГИБДД.РФ