Эти кроссоверы россияне чаще всего покупали в октябре

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В отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре рухнули на 62,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но среди SUV встречаются и такие, что улучшили свои показатели.
Возглавила рейтинг SUV снова отечественная Lada Niva (единственный внедорожник в списке) с результатом 4755 проданных машин, что на 80% больше, чем в октябре прошлого года. Далее в топ-10 модели расположились следующим образом:
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- Haval Jolion — 3069 шт. (+104%)
- Geely Coolray — 1660 шт. (+28%)
- УАЗ Patriot — 890 шт. (-50%)
- Geely Atlas Pro — 747 шт. (+45%)
- Hyundai Santa Fe — 671 шт. (+21%)
- Haval F7 — 623 (-57%)
- Kia Seltos — 548 шт. (-55%)
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- Nissan Qashqai — 543 шт. (-75%)
- Kia Sportage — 516 шт. (-70%)
Как видно, из всей ведущей десятки 5 моделей все-таки показали положительную динамику.
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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС