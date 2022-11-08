Эти кроссоверы россияне чаще всего покупали в октябре

В десятку самых востребованных SUV октября вошли 4 «китайца» и 3 «корейца».

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В отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре рухнули на 62,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но среди SUV встречаются и такие, что улучшили свои показатели.

Возглавила рейтинг SUV снова отечественная Lada Niva (единственный внедорожник в списке) с результатом 4755 проданных машин, что на 80% больше, чем в октябре прошлого года. Далее в топ-10 модели расположились следующим образом:

Haval Jolion — 3069 шт. (+104%)

— 3069 шт. Geely Coolray — 1 660 шт . (+28%)

660 шт УАЗ Patriot — 890 шт. (-50%)

890 Geely Atlas Pro — 747 шт. ( +45% )

747 +45% Hyundai Santa Fe — 671 шт . ( + 21%)

671 шт + Haval F7 — 623 (-57%)

— 623 (-57%) Kia Seltos — 548 шт . (-55%)

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Nissan Qashqai — 543 шт . (-75%)

— 543 шт (-75%) Kia Sportage — 51 6 шт . (-70%)

Как видно, из всей ведущей десятки 5 моделей все-таки показали положительную динамику.

У дилеров иссякли запасы иномарок, но выбор меньше не станет.

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Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

