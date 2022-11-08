Эти кроссоверы россияне чаще всего покупали в октябре — журнал За рулем

Эти кроссоверы россияне чаще всего покупали в октябре

В десятку самых востребованных SUV октября вошли 4 «китайца» и 3 «корейца».

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В отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отмечается, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре рухнули на 62,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но среди SUV встречаются и такие, что улучшили свои показатели.

Возглавила рейтинг SUV снова отечественная Lada Niva (единственный внедорожник в списке) с результатом 4755 проданных машин, что на 80% больше, чем в октябре прошлого года. Далее в топ-10 модели расположились следующим образом:

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  • Geely Atlas Pro 747 шт. (+45%)
  • Hyundai Santa Fe — 671 шт. (+21%)
  • Haval F7 — 623 (-57%)
  • Kia Seltos — 548 шт. (-55%)
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Как видно, из всей ведущей десятки 5 моделей все-таки показали положительную динамику.

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

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