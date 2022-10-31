У дилеров иссякли запасы иномарок, но выбор меньше не станет — журнал За рулем

У дилеров иссякли запасы иномарок, но выбор меньше не станет

Как такое возможно, объяснил наш эксперт.

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Большинство зарубежных автопроизводителей закрыли или законсервировали свои заводы и перестали поставлять машины в Россию. Автодилеры, опрошенные агентством ТАСС, отмечают, что их запасов иномарок, в зависимости от моделей, хватит в лучшем случае до конца 2022 — начала 2023 года.

Параллельный импорт надежд пока не оправдал, возникают сложности как с логистическими цепочками, так и с оформлением документов. Доля китайских авто выросла, но не настолько, чтобы в полной мере насытить рынок.

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Согласно отчету Комитета автопроизводителей ассоциации европейского бизнеса, в сентябре падение продаж составило 59,6% по отношению к тому же месяцу прошлого года.

Сейчас в дилерских центрах остались, в основном, автомобили дорогих брендов — Audi, BMW, Mini и Mercedes-Benz. По параллельному импорту понемногу начали ввозить Volvo, Jaguar и Land Rover.

Из-за того что машин мало, дилеры взвинтили цены, ведь на «остатках» им как-то придется продержаться до лучших времен. Дилеры признаются, что средняя стоимость новых автомобилей масс-сегмента выросла, в среднем, на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — примерно до 2,29 млн рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что в этом году удастся продать не более 500–700 новых машин. Цены выросли, покупательная способность населения снизилась.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

У дилеров иссякли запасы иномарок, но выбор меньше не станет
— Нужно приготовиться к тому, что выбор в ближайшее время расширится, поскольку начнут активно ввозить разные автомобили, которых раньше мы не видели. Крупные дилеры уже пробуют завозить машины альтернативными путями, Фольксвагены с китайского рынка, Мазды, Мицубиси, тоже с китайского рынка. То есть к традиционным китайским машинам будут примешиваться машины, которых мы не знали: это новые китайские бренды и модели, которые выпускаются на совместных предприятиях, и просто машины пришлых компаний из самого Китая.

В этом смысле выбор будет расширяться, появится много различных моделей и модификаций, рынок станет более «пестрым».

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Но в целом рынок, как это и ни парадоксально звучит, будет сжиматься, так как общее количество предлагаемых авто станет меньше. А покупая специфические машины, которые будут ввозить относительно мелкими партиями, не более 1000 в год, нужно будет еще ломать голову, как их обслуживать и ремонтировать.

Поэтому 2023 год, на мой взгляд, будет непростым для торговых компаний, дилеров и импортеров — им придется разобраться, как дальше жить и куда идти. Все будут пробовать что-то ввозить — одно, второе, третье — пошло, не пошло. Будут выкристаллизовываться, направления, сегменты, конкретные модели, которые лучше заходят. И на основании этого будут формироваться какие-то более крупные потоки.

  • Каких «китайцев» лучше покупают на вторичном рынке — ответ здесь.
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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС и «За рулем»

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