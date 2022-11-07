Наказание для неплательщиков штрафов хотят ужесточить

Вопрос рассмотрят в Госдуме.

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Необходимость обсуждения ужесточения мер в отношении злостных неплательщиков штрафов назрела уже давно, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Этот вопрос вновь стал актуальным после резонансного ДТП в Москве, когда легковой автомобиль был буквально раздавлен между грузовиком и автобусом. Позже выяснилось, что на водителе грузовика числится 276 неоплаченных штрафов.

Парламентарий уверен, что камеры, которыми в буквальном смысле слова завешаны почти все столбы в крупных городах, должны фиксировать не только нарушения ПДД, но и вычислять автомобили злостных неплательщиков. Сигнал с камер должен поступать на пост ГИБДД, а далее уже инспектор остановит такое транспортное средство.

«В целом для злостных рецидивистов можно ввести дополнительное наказание, но надо настроить комплексы фотовидеофиксации так, чтобы с такими водителями полноценно работать в рамках имеющихся норм», — предложил Нилов в беседе с «Вечерней Москвой».

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