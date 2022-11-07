В комплекте с электробайком: специальная версия Tank 300, который скоро будет в РФ — журнал За рулем

В комплекте с электробайком: специальная версия Tank 300, который скоро будет в РФ

Если такой вариант доберется до нас к лету, производитель может рассчитывать на успех.

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Суббренд компании Great Wall, выпускающий оригинальные внедорожники Tank, представил спецверсии своих моделей. Нам наиболее интересен Tank 300, который, по предварительной информации, должен добраться до нас раньше старших собратьев.

В комплекте с электробайком: специальная версия Tank 300, который скоро будет в РФ

Спецверсия называется Tank 300 Frontier Limited Edition + Buxus и идет в комплекте с электровелосипедом Buxus Eva, крепящимся на отдельном кронштейне, пишут «Китайские автомобили». У машины в этом исполнении цвет кузова «золотая броня», оригинальная решетка, стальные бамперы, силовые подножки, лебедка, расширители арок, особые шины и диски, багажник на крыше, иное оформления капота и шноркель.

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Изменения по ходовой части свелись к внедрению азотных амортизаторов, новых пружин и рычагов, редуктора с большим передаточным числом, стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс вырос с 224 до 249 мм.

Всего планируется выпустить 300 таких машин, ну а стандартные Tank 300 скоро должны появиться в РФ, так что стоит посмотреть обзор на эту интересную машину.

В комплекте с электробайком: специальная версия Tank 300, который скоро будет в РФ

Фото: Tank

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