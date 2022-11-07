В комплекте с электробайком: специальная версия Tank 300, который скоро будет в РФ

Если такой вариант доберется до нас к лету, производитель может рассчитывать на успех.

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Суббренд компании Great Wall, выпускающий оригинальные внедорожники Tank, представил спецверсии своих моделей. Нам наиболее интересен Tank 300, который, по предварительной информации, должен добраться до нас раньше старших собратьев.

Спецверсия называется Tank 300 Frontier Limited Edition + Buxus и идет в комплекте с электровелосипедом Buxus Eva, крепящимся на отдельном кронштейне, пишут «Китайские автомобили». У машины в этом исполнении цвет кузова «золотая броня», оригинальная решетка, стальные бамперы, силовые подножки, лебедка, расширители арок, особые шины и диски, багажник на крыше, иное оформления капота и шноркель.

Изменения по ходовой части свелись к внедрению азотных амортизаторов, новых пружин и рычагов, редуктора с большим передаточным числом, стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс вырос с 224 до 249 мм.

Всего планируется выпустить 300 таких машин, ну а стандартные Tank 300 скоро должны появиться в РФ, так что стоит посмотреть обзор на эту интересную машину.

Фото: Tank