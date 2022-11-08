Названы водители, из-за которых чаще всего случаются аварии

С увеличением стажа водителей растет показатель тяжести последствий совершенных ими ДТП.

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Возраст

Больше всего аварий совершают водители, чей возраст от 30 до 40 лет. В таких авариях чаще всего погибают люди: 2257, или 26,3%, а раненых было 28 315, или 27,1%. Такие данные приводит Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в обзоре аварийности за 9 месяцев этого года.

Стаж

Как и ранее, самые высокие показатели аварийности приходятся на водителей со стажем управления транспортными средствами свыше 30 лет. Количество ДТП, совершенных этой группой, составило 23,2% (18 502), число погибших — 29,3% (2519), раненых — 22,9% (23 896).

Любопытно, что с увеличением стажа водителей растет значение тяжести последствий совершенных ими ДТП. Так, для начинающих водителей (со стажем до двух лет) этот показатель составил 5,6, а для водителей со стажем свыше 30 лет — 9,5.

Самые рисковые водители

К наибольшей группе риска относятся водители в возрасте 65 лет и старше. Среднее значение коэффициента виновности для данных водителей составляет 67,8%, то есть такие водители виноваты в 7 из 10 ДТП с их участием. Причем, в отличие от других возрастных групп, водители 65+, имеющие большой стаж, незначительно отличаются от малоопытных.

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Один из наиболее высоких показателей коэффициента виновности — 71,3%, имеют лица до 16 лет, то есть те, у которых в силу возраста вообще не может быть прав и, соответственно, стажа управления транспортным средством.

Еще хуже обстоит дело с теми, кто старше 16 лет, не имеет водительских прав или нужной категории на управление ТС данного вида, их коэффициент виновности — 81%.

Вопиющий случай произошел в Красноярске: детей в школу вез нетрезвый водитель.



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Фото: АГН «Москва»