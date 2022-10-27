Детей на школьном автобусе вез нетрезвый водитель — журнал За рулем

Детей на школьном автобусе вез нетрезвый водитель

Как такого водителя выпустили на линию и почему этого никто не заметил — загадка.

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Рано утром в Кировском районе Красноярска полицейские остановили Газель, в  салоне которой было пятеро школьников в сопровождении педагога. Водитель пояснил, что он везет детей в учебное учреждение, но что-то в его поведении сотрудников полиции насторожило, и они решили проверить его на наличие алкогольного опьянения.

Алкотестер выявил у мужчины 0,52 мг/л, притом что сегодня, по закону, концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе не должна превышать 0,16 мг на один литр (возможная суммарная погрешность прибора).

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Водителя немедленно отстранили от управления, а школьников доставили на учебу в другом автобусе.

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На нарушителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Кроме того, правоохранителям предстоит определить вину юридического лица, допустившего такого сотрудника к управлению автобусом и перевозке детей.

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Видео: YouTube

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