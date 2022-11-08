Пенсионеров хотят освободить от оплаты парковки в выходные

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Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил предусмотреть возможность бесплатной парковки для пенсионеров в Москве по выходным на местах с повышенным тарифом. Как сообщил депутат в своем Telegram-канале, обращение он отправил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максиму Ликсутову.
По мнению парламентария, это позволит пенсионерам спокойно гулять по улицам Москвы и не переживать за оплату парковки, стоимость которой является для пожилых людей существенной.
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Напомним, что на некоторых улицах столицы в выходные дни применяется повышенный тариф — 380 и 450 рублей в час.
Фото: depositphotos.com, АГН «Москва»