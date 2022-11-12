Эти ошибки автомобилистов приводят к тому, что машина ржавеет — журнал За рулем

Эти ошибки автомобилистов приводят к тому, что машина ржавеет

Раннее появление коррозии можно отсрочить, если знать, какие действия ведут к ее возникновению.

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Любой автомобиль когда-то начнет ржаветь, но срок появления «рыжиков» на кузове можно значительно отсрочить, если не допускать пять важных ошибок.

  1. Не наносить антикоррозионное покрытие на плохо подготовленный автомобиль. Специалисты рекомендуют перед антикоррозийной обработкой тщательно отмыть автомобиль со специальными средствами, особое внимание необходимо уделить днищу и подкрылкам.
  2. Не следует в качестве защиты от ржавчины применять машинное масло или битум.
  3. Не стоит использовать растворитель, чтобы развести средство против коррозии. При такой консистенции состав будет хуже держаться на кузове.
  4. Защитные пластиковые накладки на автомобиль приводят к возникновению коррозии, ведь под этими элементами скапливаются грязь и влага.
  5. Защитная пленка, а также воск при несоблюдении технологии нанесения тоже приведут к появлению коррозии, напоминает портал «Новые автомобили».

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Фото: depositphotos.com

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