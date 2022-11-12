Эти ошибки автомобилистов приводят к тому, что машина ржавеет

Материалы по темеКак победить ржавчину: 9 вопросов про коррозию и антикор
Любой автомобиль когда-то начнет ржаветь, но срок появления «рыжиков» на кузове можно значительно отсрочить, если не допускать пять важных ошибок.
- Не наносить антикоррозионное покрытие на плохо подготовленный автомобиль. Специалисты рекомендуют перед антикоррозийной обработкой тщательно отмыть автомобиль со специальными средствами, особое внимание необходимо уделить днищу и подкрылкам.
- Не следует в качестве защиты от ржавчины применять машинное масло или битум.
- Не стоит использовать растворитель, чтобы развести средство против коррозии. При такой консистенции состав будет хуже держаться на кузове.
- Защитные пластиковые накладки на автомобиль приводят к возникновению коррозии, ведь под этими элементами скапливаются грязь и влага.
- Защитная пленка, а также воск при несоблюдении технологии нанесения тоже приведут к появлению коррозии, напоминает портал «Новые автомобили».
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