Собака попыталась научить хозяйку ПДД, но тщетно (видео) — журнал За рулем

Собака попыталась научить хозяйку ПДД, но тщетно (видео)

Забавный и по-особенному грустный ролик разошелся в начале ноября по автомобильным пабликам.

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Пользователи в комментариях сообщают, что дело происходит в Кирове. Снявший видео мужчина замечает, что в кадре улица Ленина, а также сетует, что такую картину ему приходится наблюдать регулярно.

Несмотря на плотный трафик, женщина на обочине дожидается, пока машин станет чуть меньше, и быстрым шагом идет через дорогу в неположенном месте, нарушая правила.

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Удивительно, но об этом ее пытается предупредить собака, мешая неправильному переходу. Однако женщина не обращает внимания. Сообщество «Главная дорога» опубликовало это видео с заголовком «Когда собака умней человека».

Фото: скриншот с видео VK

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