57% россиян готовы приобретать битые автомобили. При одном условии

В ходе опроса эксперты выяснили, что для россиян важно при покупке авто с пробегом и за что они готовы заплатить дополнительно.

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Большинство автомобилистов (75%) ищут машины с пробегом только с чистой историей и в хорошем техническом состоянии. При этом 57% готовы рассматривать к покупке автомобиль с повреждениями, но только если его техническое состояние не вызывает вопросов.

Это показало исследование, проведенное страховой компанией «Росгосстрах» и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека» (есть в распоряжении «За рулем»).

17% готовы купить авто с чистой историей, пусть даже оно и требует ремонта, а 8%, наоборот, отдадут предпочтение машине с неясной историей, но в хорошем техническом состоянии. Больше таких среди мужчин, чем среди женщин (12% против 5%). Молодые люди 18–34 лет также охотнее других выбирали этот вариант.

Для 43% опрошенных автомобилистов в России вопрос участия автомобиля в ДТП является критичным, и они рассматривают только авто с пробегом без повреждений. 29% готовы рассмотреть к покупке автомобиль, который стал участником не более одной аварии, а для 22% респондентов количество повреждений не важно, они обращают внимание только на их степень и общее состояние авто.

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Интересно, что мужчины чаще женщин готовы купить машины с повреждениями (62% против 52%). Люди в возрасте 45–64 лет более категоричны в этом вопросе и предпочитают автомобили, не участвовавшие в ДТП (в среднем 52%).

Перед покупкой авто с пробегом большинство россиян проверяют историю владения: 44% готовы для этого даже воспользоваться платными сервисами, причем чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

53% хотят дополнительно приобрести гарантию на подержанный автомобиль от продавца, если он такую предложит, при этом 38% опрошенных готовы заплатить за нее не более 5% стоимости авто.

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В опросе участвовали 3244 человека старше 18 лет, проживающие в различных федеральных округах РФ, которые купили автомобиль с пробегом за последние 3 года.

Тем временем у дилеров появляются новые машины, завезенные по параллельному импорту.



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Фото: За рулем