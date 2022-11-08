У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Пока большинство продавцов машин томится в тягостных раздумьях, что делать, когда складские запасы опустеют, некоторые уже начали действовать.

Материалы по теме Опубликован список товаров, разрешенных для параллельного импорта

Еще весной российские власти разрешили ввозить товары (в том числе и автомобили) по схеме серого импорта, то есть без согласия правообладателей брендов, ушедших из России.

Особенно этим заинтересовались торговцы автомобилей, которые долгие годы занимались продажей и обслуживанием конкретных брендов, а официально машины из-за санкций производители ввозить перестали.

Одна из первых весточек пришла от дилерского центра «Ключавто», который сообщил, что теперь поставляет Toyota RAV4 2022 в новых комплектациях для России. И вот эти автомобили ввезены как раз по схеме параллельного импорта.

«Поставки автомобилей осуществляются параллельным импортом на юридическое лицо и содержат полный НДС в структуре стоимости, а также имеют полную сертификацию в соответствии с законодательством Российской Федерации», говорится в сообщении компании.

Комплектаций предлагается семь: Urban (3 540 000 руб.), Fashion (3 790 000 руб.), Fashion Plus (3 920 000 руб.), Fashion 4WD (4 080 000 руб.), Fashion Plus 4WD (4 084 000 руб.), Noble (4 084 000 руб.), Noble 4WD (4 290 000 руб.). (Цены предоставлены по запросу «За рулем» на момент публикации, они могут меняться). В автомобилях двухлитровые моторы, их мощность 171 л.с. (в ранее поставляемых в Россию автомобилях было 149 л.с.).

В ходе рестайлинга изменился экстерьер — он стал более спортивным, обновлена передняя оптика, колесные диски, изменилась и конфигурация бампера, крышка багажника.

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Авторитейлер обещает свою гарантийную поддержку покупателям на все автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Такие инструменты, как автокредитование, трейд-ин, лизинг — также сохранены.

Дилер также объявил, что в цепочке поставок запланировано уже более 4000 автомобилей брендов Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover и др.

Кроме того, на сайте Авто.ру появился новый Nissan Patrol, шестого поколения в разных версиях (цена — около 8 млн руб.), например, такой предлагает авторитейлер Niko-Motors. Автомобиль оснащен мотором 4.0 л, мощностью 275 л.с. Пробег составляет всего 90 км.

Так что маховик серого, или параллельного, импорта понемногу начинает раскручиваться.

Список товаров, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта, не статичный, он может как пополняться, так и сжиматься по мере изменения ситуации, ранее отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Фото: «Ключавто» и Авто.ру