У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — журнал За рулем

У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Пока большинство продавцов машин томится в тягостных раздумьях, что делать, когда складские запасы опустеют, некоторые уже начали действовать.

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Опубликован список товаров, разрешенных для параллельного импорта

Еще весной российские власти разрешили ввозить товары (в том числе и автомобили) по схеме серого импорта, то есть без согласия правообладателей брендов, ушедших из России.

Особенно этим заинтересовались торговцы автомобилей, которые долгие годы занимались продажей и обслуживанием конкретных брендов, а официально машины из-за санкций производители ввозить перестали.

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У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Одна из первых весточек пришла от дилерского центра «Ключавто», который сообщил, что теперь поставляет Toyota RAV4 2022 в новых комплектациях для России. И вот эти автомобили ввезены как раз по схеме параллельного импорта.

«Поставки автомобилей осуществляются параллельным импортом на юридическое лицо и содержат полный НДС в структуре стоимости, а также имеют полную сертификацию в соответствии с законодательством Российской Федерации», говорится в сообщении компании.

Комплектаций предлагается семь: Urban (3 540 000 руб.), Fashion (3 790 000 руб.), Fashion Plus (3 920 000 руб.), Fashion 4WD (4 080 000 руб.), Fashion Plus 4WD (4 084 000 руб.), Noble (4 084 000 руб.), Noble 4WD (4 290 000 руб.). (Цены предоставлены по запросу «За рулем» на момент публикации, они могут меняться). В автомобилях двухлитровые моторы, их мощность 171 л.с. (в ранее поставляемых в Россию автомобилях было 149 л.с.).

У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

В ходе рестайлинга изменился экстерьер — он стал более спортивным, обновлена передняя оптика, колесные диски, изменилась и конфигурация бампера, крышка багажника.

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Авторитейлер обещает свою гарантийную поддержку покупателям на все автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Такие инструменты, как автокредитование, трейд-ин, лизинг — также сохранены.

Дилер также объявил, что в цепочке поставок запланировано уже более 4000 автомобилей брендов Toyota, Lexus, Mazda, Mercedes, BMW, Audi, Land Rover и др.

Кроме того, на сайте Авто.ру появился новый Nissan Patrol, шестого поколения в разных версиях (цена — около 8 млн руб.), например, такой предлагает авторитейлер Niko-Motors. Автомобиль оснащен мотором 4.0 л, мощностью 275 л.с. Пробег составляет всего 90 км.

У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Так что маховик серого, или параллельного, импорта понемногу начинает раскручиваться.

Фото: «Ключавто» и Авто.ру

У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Пока большинство продавцов машин томится в тягостных раздумьях, что делать, когда складские запасы опустеют, некоторые уже начали действовать.

У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — фото 1370096У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — фото 1370081У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — фото 1370082У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту
У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту

Пока большинство продавцов машин томится в тягостных раздумьях, что делать, когда складские запасы опустеют, некоторые уже начали действовать.

У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — фото 1370081У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — фото 1370082У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту — фото 1370096У дилеров появляются машины, завезенные по параллельному импорту
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

Toyota 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

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