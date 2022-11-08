Водитель больше не получит оставшиеся после ремонта по ОСАГО запчасти

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В спорах о том, кому должны оставаться узлы и агрегаты, замененные в процессе ремонта по ОСАГО, поставлена точка. Верховный суд России принял решение, что все поврежденные детали после ремонта автомобиля остаются страховщику, сообщает ТАСС.
По мнению страховых компаний, которые как раз и ратовали за такое решение, водитель получает отремонтированный автомобиль с новыми узлами и агрегатами, да еще и старые запчасти забирает себе.
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Теперь же все складывается логично. Правда, непонятно, что будут делать с вышедшими из строя запчастями страховые компании, где они их будут хранить и как использовать дальше, чтобы все это было не в убыток.
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