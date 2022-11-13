Уровень iPhone 4: в автопроме используют устаревшие чипы

Но даже таких в автомобильной промышленности не хватает, отмечают эксперты.

Дефицит чипов будет ощущаться в автопроме как минимум до 2024 года. Это связано с тем, что отрасль не особенно привлекательна для производителей микроэлектроники, отмечают специалисты консалтинговой компании Alix Partners.

По ее данным, в настоящее время от заказа до доставки чипов проходит шесть месяцев, что вдвое больше, чем обычно. Спрос на чипы для автомобилей продолжает расти из-за растущей цифровизации транспортных средств, но производители полупроводников не торопятся расширять для удовлетворения этого спроса мощности.

Прибыль производителей полупроводников при поставке обычных автомобильных чипов на 11% ниже, чем в случае с чипами для бытовой электроники или промышленных потребителей. Кроме того, с точки зрения производителей микроэлектроники автомобильная промышленность является «несущественным покупателем полупроводниковых микросхем» с долей всего в 6–10%. Поэтому в 2024 году спрос по-прежнему будет превышать предложение, что будет способствовать росту цен на полупроводники, а в итоге — и на автомобили.

Подсчитано, что потребность автомобильной промышленности в микросхемах к 2026 году значительно возрастет: на 75% в аналоговых микросхемах, необходимых для электроприводов, и на 30% в пластинах для блоков микроконтроллеров. Однако в планах производителей полупроводников увеличить мощности для автопрома всего на 12%.

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Поскольку разработка новой модели автомобиля занимает от трех до пяти лет, микросхемы уже устаревают, когда автомобиль выходит на рынок. Используемые в настоящее время чипы технологии 28 нанометров и более для большинства автомобилей соответствуют статусу iPhone 4 2010–2013 годов, отмечают эксперты отрасли. Производителям полупроводников еще и поэтому невыгодно высвобождать мощности для автопрома, учитывая, что здесь требуются старые технологии. А инвестиции в полупроводниковую промышленность, в основном, направлены на более прибыльные, новые разработки.

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Фото: Bosch