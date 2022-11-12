Шины в полосочку: зачем производители их рисуют

Некоторые автомобилисты считают, что так обозначаются наиболее слабые места на резине.

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Многие водители при покупке новых шин интересуются, зачем на протекторе нанесены цветные полосы, расположенные параллельно друг другу. Выдвигаются самые различные версии, вплоть до того, что так производители шин указывают наиболее слабые места, где вероятны проколы и порезы.

На самом деле таким образом изготовитель обозначает шины по типоразмеру, дате производства, а также конкретной модели. Поскольку хранятся они на складе вертикально, то и наносятся цветные полосы по всей длине, тогда их намного проще отыскать на стеллажах, поясняется на портале Koleso.ru.

Таким образом, линии выполняют сугубо логистическую функцию, и у каждого производителя цвет обозначает какой-то конкретный параметр.

О том, что скрывается за красными и желтыми точками на шинах, можно прочитать здесь.

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