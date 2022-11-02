Что скрывается за красными и желтыми точками на шинах

Метки имеют свое назначение и смысл.

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При покупке новой резины в магазине многие автолюбители обращают внимание на странные точки желтого или красного цвета. Но предназначены они отнюдь не для водителя — это балансировочные метки, по которым специалисты шиномонтажа наиболее точно отбалансируют колесо.

Ставит такие точки производитель, как бы обозначая выявленные неровности. Поскольку при производственном процессе невозможно изготовить идеальную сбалансированную круглую шину.

В шиномонтаже, основываясь на этих знаках, увидят, куда именно надо прикрепить грузик при балансировке. Точка желтого цвета указывают на самое легкое место на покрышке, а красного — на наибольшую плоскость в определенном месте шины, поясняется на портале Car.ru.

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