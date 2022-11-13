Разгон до 280 км/ч на Гольфе попал на видео

Полиция заявила, что 22-летний водитель задержан за рулем в 9:30 утра в понедельник, 7 ноября.
Однако пользователи интернета выразили сомнение, способен ли Гольф, хоть и в спортивном исполнении, разогнаться до 280 км/ч? Ведь максимальная скорость Golf R с завода ограничена 250 км/ч. Впрочем, при желании этот ограничитель можно взломать, недостатка в программах, которые потенциально могут помочь ему достичь таких высоких скоростей, нет. Но полиция не предоставила никакой информации на этот счет.
Независимо от того, достигнута ли предполагаемая скорость особой модификацией автомобиля, неправильно откалиброванным полицейским радаром или благоприятным ураганным ветром, полиция Нового Южного Уэльса приостановила действие водительской лицензии у этого 22-летнего лихача. Ему также выдали повестку в суд, обвинив в вождении, угрожающем безопасности других участников движения. О том, какое решение вынес суд, неизвестно.
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Видео: YouTube