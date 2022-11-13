Разгон до 280 км/ч на Гольфе попал на видео

Разумеется, это «немного» выше, чем разрешено на дороге общего пользования.

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Volkswagen

22-летний австралийский водитель привлек внимание полиции и пользователей интернета невероятной скоростью, которую он развил на дорогах общего пользования. Молодой человек ухитрился разогнаться до 280 км/ч наGolf R.

Полиция заявила, что 22-летний водитель задержан за рулем в 9:30 утра в понедельник, 7 ноября.

Однако пользователи интернета выразили сомнение, способен ли Гольф, хоть и в спортивном исполнении, разогнаться до 280 км/ч? Ведь максимальная скорость Golf R с завода ограничена 250 км/ч. Впрочем, при желании этот ограничитель можно взломать, недостатка в программах, которые потенциально могут помочь ему достичь таких высоких скоростей, нет. Но полиция не предоставила никакой информации на этот счет.

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Независимо от того, достигнута ли предполагаемая скорость особой модификацией автомобиля, неправильно откалиброванным полицейским радаром или благоприятным ураганным ветром, полиция Нового Южного Уэльса приостановила действие водительской лицензии у этого 22-летнего лихача. Ему также выдали повестку в суд, обвинив в вождении, угрожающем безопасности других участников движения. О том, какое решение вынес суд, неизвестно.

Видео: YouTube