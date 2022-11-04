Назван надежный кроссовер, и всего за 1,5 млн

1,5 млн хватит, например, на четырехлетнюю Hyundai Creta с пробегом под 100 тысяч км, ну а если нам нужна машина покрупнее?
«За рулем», старейший и самый авторитетный автомобильный журнал в России, изучил 7 моделей среднеразмерных кроссоверов, которые сейчас можно найти на вторичном рынке. Одна из самых интересных для российского покупателя — десятилетний Volkswagen Touareg (2-е поколение). У этой модели два основных преимущества:
- Он вполне надежный даже в таком возрасте.
- Это самый высоколиквидный внедорожник среди конкурентов. Продать такую машину будет проще.
Какой двигатель выбрать?
Машин с бензиновым мотором и дизелем на вторичке примерно поровну, дизельные, в среднем, обойдутся дороже.
Брать редкие бензиновый V8 4.2 (360 л. с.), дизель 3.0 TDI серии ЕА896 (до 2011 года) и дизель V8 4.2(340 л. с.) — не советуем, они либо менее надежны, либо чрезвычайно дороги в ремонте. Равно как и наддувный 3.0 у гибрида, пожирающий масло литрами.
А вот атмосферник 3.6 (249 л. с.) — вполне надежный, донимает он лишь нагаром на клапанах, а служит 350 тысяч км. Ресурс цепи ГРМ составляет примерно 200 тысяч километров. Недостаток — прямой впрыск, АИ-92 его убьет.
У шестицилиндровых дизелей серии ЕА897 3.0 (204–245 л. с.) ресурс примерно такой же, а основные проблемы сводятся к загрязнению топливной системы, клапана EGR и сажевого фильтра.
Другие нюансы
Со всеми моторами работает 8-ступенчатый Aisin TR-80SD. Это надежный автомат, который способен проехать 200 тысяч км.
С годами у Туарега обычно чудит электрика и электроника, запчасти — дорогие. Поэтому советуем покупать такую машину только в самых простых комплектациях.
О том, какие еще внедорожники имеет смысл рассматривать к покупке сегодня, читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Ставим на крупное», опубликованной в № 11 журнала «За рулем».
- Volkswagen готовится продать свои активы в РФ, относящиеся к входящим в концерн брендам Porsche, Scania, MAN.
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Фото: Unsplash и «За рулем»