Названы еще три автомобильные марки, которые покинут Россию — журнал За рулем

Названы еще три автомобильные марки, которые покинут Россию

Еще чуть меньше премиальных спорткаров и кроссоверов, а также коммерческой техники и грузовиков. Это произойдет в течение ближайшего года.

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Volkswagen готовится продать свои активы в РФ, относящиеся к входящим в концерн брендам Porsche Scania, MAN — об этом говорится в отчете автогиганта за третий квартал 2022 года.

Рассматривается вариант продажи всех трех дочерних компаний стороннему инвестору. Сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями. В Volkswagen ожидают, что сделка будет совершена в последующие 12 месяцев.

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Ранее стало известно, что Volkswagen ищет и покупателя на свой завод в Калуге.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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