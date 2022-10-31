Названы еще три автомобильные марки, которые покинут Россию

Материалы по темеДешевая китайская зимняя шина против всех — стоит ли брать?
Volkswagen готовится продать свои активы в РФ, относящиеся к входящим в концерн брендам Porsche Scania, MAN — об этом говорится в отчете автогиганта за третий квартал 2022 года.
Рассматривается вариант продажи всех трех дочерних компаний стороннему инвестору. Сейчас идут переговоры с потенциальными покупателями. В Volkswagen ожидают, что сделка будет совершена в последующие 12 месяцев.
Материалы по темеСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте
Ранее стало известно, что Volkswagen ищет и покупателя на свой завод в Калуге.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС