Фольксваген тоже всё?

На простаивающий завод в Калуге ищут покупателя.

Информация об этом появлялась и ранее, но теперь ее подтвердили источники немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Завод к юго-западу от Москвы (в Калуге) до сих пор принадлежит автомобильной группе Вольфсбург. Вскоре после начала СВО производство там было остановлено.

Осенью 2009 года Мартин Винтеркорн, тогдашний генеральный директор Volkswagen, пригласил на вечеринку на местном заводе концерна Владимира Путина. Президент России прилетел на вертолете и похвалил производство, которое немецкий автопроизводитель начал в нашей стране, напомнила газета.

Спустя 13 лет от планов, которые придумывались в то время, ничего не осталось. Теперь компания ищет компанию, которая взяла бы управление заводом.

«С каждым витком эскалации снижается вероятность того, что в обозримом будущем здесь продолжат производство», — пишет издание, ссылаясь на источник в концерне.

В начале марта 2022 года Volkswagen Group приняла решение об остановке выпуска автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления. Экспортные поставки машин в Россию также были прекращены.

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В последнее время на предприятии в Калуге собирали кроссоверы Volkswagen Tiguan, лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На площадях ГАЗа в Нижнем Новгороде выпускали Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos.

В конце июля уже появлялась информация, что Volkswagen начала процедуру подготовки к продаже завода в Калуге, тогда среди покупателей называли «Азиа Авто» из Казахстана.

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