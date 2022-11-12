Не допускайте этих ошибок при удалении наледи с автомобилей

Автоэксперт рассказал о народных методах, которые не портят машину.

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Обнаружив после холодной ночи свой автомобиль в ледяной корке, многие водители начинают неистово работать скребком. Но такой способ избавления от льда небезопасен для автомобиля, предупредил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Люди начинают сбивать лед дворниками, царапая стекло и приводя сами дворники в негодность. Даже скребком следует работать очень аккуратно, чтобы не покарябать поверхность», — отметил автоэксперт.

В то же время он посоветовал ограничиться подогревом стекла и аккуратной обработкой скребком. Если же нужно быстрее ехать, то поможет концентрированная жидкость, которая растворяет лед, но не портит пластики.

В частных домах можно воспользоваться феном для сушки волос.

А вот поливать лед горячей водой Хайцеэр не советует: стекло может дать трещину из-за перепада температур. Не подойдет и теплая вода в полиэтиленовом пакете, он просто может порваться, если катать его по стеклу, отметил автоэксперт в беседе с Газета.ru.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, скриншот из фильма «Основной инстинкт»