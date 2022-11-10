Оценили уровень агрессии московских водителей — журнал За рулем

Оценили уровень агрессии московских водителей

И сделали это автокурьеры, которые каждый день выезжают на улицы города.

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Более тысячи автокурьеров опросил сервис Dostavista в ходе данного исследования. Задачей было узнать, какая сейчас транспортная ситуация в городе. Результаты опроса оказались в распоряжении «Мосленты».

Только 18% считают, что атмосферу на столичных дорогах можно назвать доброжелательной, 4% респондентов заявили, что уровень агрессии на столичных дорогах вырос с начала 2022 года. А большинство отметило, что не заметили повышения агрессивности водителей, однако он остается стабильно высоким — 42%.

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В Москве с начала года стало больше пробок, считают чуть больше 30% респондентов, а 47% назвали заторы на дорогах серьезной проблемой столицы.



Фото: Depositphotos

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