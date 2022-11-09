В России стали реже угонять автомобили. Прогнозы не сбылись

Причину объяснил специалист.

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С начала 2022 года автоугонов в РФ зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год. Это вопреки ожиданиям их роста в связи с резким подорожанием машин и сложностями в приобретении запчастей (предполагали, что воровать будут под разбор).

Об этом на конференции «Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

По данным ВСС, в перечне наиболее угоняемых «лидеры» прежние: Hyundai, Kia и автомобили отечественных марок.

Согласно данным Бюро страховых историй, за весь 2021 год зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в России, а за 10 месяцев этого года — 746.

По месяцам картина получилась такая:

Январь — 65 угонов

Февраль — 113

Март — 73

Апрель — 85

Май — 70

С июня по сентябрь — постепенное снижение с 60 до 78

Октябрь — 48.

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Ефремов полагает, что сдерживающим фактором стало ограничение вывоза транспортных средств за пределы РФ.

Напомним, весной легковые автомобили, ввезенные из-за рубежа, попали в перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории страны до 31 декабря 2022 года. В Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ДНР ограничений к вывозу нет.