В России стали реже угонять автомобили. Прогнозы не сбылись

С начала 2022 года автоугонов в РФ зафиксировано почти в два раза меньше, чем за весь 2021 год. Это вопреки ожиданиям их роста в связи с резким подорожанием машин и сложностями в приобретении запчастей (предполагали, что воровать будут под разбор).
Об этом на конференции «Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.
По данным ВСС, в перечне наиболее угоняемых «лидеры» прежние: Hyundai, Kia и автомобили отечественных марок.
Согласно данным Бюро страховых историй, за весь 2021 год зарегистрировано 1531 заявление об угоне автомобилей в России, а за 10 месяцев этого года — 746.
По месяцам картина получилась такая:
- Январь — 65 угонов
- Февраль — 113
- Март — 73
- Апрель — 85
- Май — 70
- С июня по сентябрь — постепенное снижение с 60 до 78
- Октябрь — 48.
Ефремов полагает, что сдерживающим фактором стало ограничение вывоза транспортных средств за пределы РФ.
Напомним, весной легковые автомобили, ввезенные из-за рубежа, попали в перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории страны до 31 декабря 2022 года. В Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, ЛНР и ДНР ограничений к вывозу нет.
- Воришки угнали некомплектный автомобиль, а вернули его — «на ходу».
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos