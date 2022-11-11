Что будут выпускать на бывшем заводе Мазды

«Соллерс» выкупает у Mazda долю завода во Владивостоке и готовит конвейеры к производству других машин.

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Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по выкупу российской компанией «Соллерс» доли завода во Владивостоке у японской компании Mazda.

Представители «Соллерс» уже сделали заявление о том, что конвейеры предприятия готовятся к сборке других автомобилей.

«„Соллерс“ выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим перезапуск завода в следующем году на новой модельной линейке», — цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Известно, что соглашение о покупке доли совместного предприятия ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» было подписано партнерами еще в конце октября. Продажей это можно назвать условно, так как сумма сделки составила всего один евро. При этом Mazda несет убытки в размере 82 млн долларов.

Напомним, что на совместном предприятии велась сборка трех моделей Mazda: CX-5, CX-9 и Mazda6.

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К заводу во Владивостоке проявляют интерес китайские автопроизводители. Какие именно — неизвестно, но ничто не мешает делать догадки.

Это может быть, например, бывший китайский партнер Мазды компания Haima. Или другие партнеры Mazda из Поднебесной, с которыми японский автопроизводитель имеет совместные предприятия в Китае, — Changan и FAW, что более вероятно.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС