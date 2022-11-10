Смотрите, новый Соболь NN уже у дилеров! (видео)

Ролик с двумя новыми автомобилями разместил на своей странице один из крупных дилеров марки — фирма «Луидор», сообщают «Русские автомобили». Видео показывает товарный Соболь NN в кузовах фургон и грузопассажирский комби, оба вишневого цвета.
Эта модель была официально представлена в июне, а в следующем месяце компания заявила, что продажи стартуют в конце текущего года. Напомним, Соболь был последней моделью в линейке ГАЗа, не сменившей поколение. Судя по всему, это отставание будет ликвидировано в заявленные сроки.
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Фото: vk.com/rusautomobile