Смотрите, новый Соболь NN  уже у дилеров! (видео) — журнал За рулем

Смотрите, новый Соболь NN уже у дилеров! (видео)

Сбытовая сеть ГАЗа начала принимать первые товарные экземпляры легкого коммерческого автомобиля новой модели.

Материалы по теме
В России начались продажи нового необычного Mitsubishi

Ролик с двумя новыми автомобилями разместил на своей странице один из крупных дилеров марки — фирма «Луидор», сообщают «Русские автомобили». Видео показывает товарный Соболь NN в кузовах фургон и грузопассажирский комби, оба вишневого цвета.

Эта модель была официально представлена в июне, а в следующем месяце компания заявила, что продажи стартуют в конце текущего года. Напомним, Соболь был последней моделью в линейке ГАЗа, не сменившей поколение. Судя по всему, это отставание будет ликвидировано в заявленные сроки.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Хотите на выставку BW Expo?

Бесплатный промокод от «За рулем»

Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Фото: vk.com/rusautomobile

Наше новое видео
Интересная (и недорогая) машина из Липецка: тут всё по-другому!
Тест самого доступного (ну, почти) кроссовера для семьи
Тест нового китайского кроссовера Skywell ET5

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров366
Оцените материал
1:0

Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

ГАЗ 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. — меняю масло, 20–25 тыс — топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: