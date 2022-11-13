Первый в России перекресток, где пешеходы идут во все стороны сразу (видео) — журнал За рулем

Первый в России перекресток, где пешеходы идут во все стороны сразу (видео)

Зеленый горит для всех пешеходных направлений! Эксперимент проводится в столице Башкортостана.

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Пересечение проспекта Октября и улицы Бабушкина в Уфе в последние дни приковывает внимание многих СМИ и общественности. Местные власти решились на эксперимент: на этом перекрестке кардинально изменена схема движения пешеходов и автомобилей.

Теперь зеленый свет для пешеходов загорается сразу во всех направлениях. При этом автомобилям со всех сторон горит красный, пишет «Главная дорога».

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Нововведение призвано снизить количество ДТП. Если все пойдет как задумано, на перекрестке сделают переходы по диагонали — по мировому стандарту, отраженному и в ГОСТе с 2019 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: vk.com

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