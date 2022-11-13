Первый в России перекресток, где пешеходы идут во все стороны сразу (видео)

Зеленый горит для всех пешеходных направлений! Эксперимент проводится в столице Башкортостана.

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Пересечение проспекта Октября и улицы Бабушкина в Уфе в последние дни приковывает внимание многих СМИ и общественности. Местные власти решились на эксперимент: на этом перекрестке кардинально изменена схема движения пешеходов и автомобилей.

Теперь зеленый свет для пешеходов загорается сразу во всех направлениях. При этом автомобилям со всех сторон горит красный, пишет «Главная дорога».

Нововведение призвано снизить количество ДТП. Если все пойдет как задумано, на перекрестке сделают переходы по диагонали — по мировому стандарту, отраженному и в ГОСТе с 2019 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: vk.com