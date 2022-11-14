Водители рассказали, как часто им оказывали помощь на дороге

Больше половины участников исследования и сами помогали другим водителям в трудных ситуациях.

94% тех автовладельцев, которые за последние 3 года нуждались в помощи на дороге, так или иначе ее получали от других водителей и пешеходов, выяснили эксперты Авито Авто. При этом 56% опрошенных за последние три года получали помощь абсолютно во всех ситуациях, когда она была им необходима, либо в большинстве случаев.

65% участников исследования сами помогали другим водителям, а 24% водителей делали это в течение исследуемого периода неоднократно.

96% водителей считают, что взаимопомощь на дорогах снижает риски транспортных происшествий.

Где помогают чаще

Опрос показал, что в Северо-Кавказском федеральном округе при необходимости получали помощь 99% опрошенных водителей, в Приволжском федеральном округе — 95%.

Какую помощь оказывают

Чаще всего водители помогают другим участникам дорожного движения с буксировкой или выталкиванием застрявшего в грязи или снегу автомобиля. Такую помощь другим за последние 3 года оказывали 56% опрошенных водителей.

47% респондентов помогали другим водителям запустить разрядившийся аккумулятор, а 45% хотя бы раз за последние три года предлагали бесплатно подвезти незнакомых людей.

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Кроме того, респонденты часто помогали другим водителям, предупреждая «морганием» фар или другим жестом о неисправности их автомобиля — 34% опрошенных; 28% помогали заменить колесо, 16% — вызывали для других эвакуатор или экстренную службу, 12% — предлагали воспользоваться содержимым своей аптечки или огнетушителем.

Опрос проведен среди 5,5 тысяч респондентов, которые регулярно находятся за рулем.

Фото: Наталия Федосеенко/ТАСС